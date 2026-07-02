Fred: Güçlü, sert ve kaliteli çalışıyoruz

F.Bahçe'de teknik direktör İsmail Kartal
'ın takımda kalmasını istediği Fred
, Topuk Yaylası kampında açıklamalarda bulundu. Kartal'ın geri dönmesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Brezilyalı orta saha, "Buradaki çalışmalarımızı yaparken her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor. İyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Güçlü, sert ve kaliteli antrenmanlar yapıyoruz. Orta sahada bizim işimiz, öndeki oyunculara, ofansif oyunculara şanslar oluşturabilmek. Tabii ki de fırsatınız varsa, şansınız yanınızdaysa gol atmak da katkı sağlayacağınız noktalardan bir tanesi. Umarım bu sezon her şeyimizi ortaya koyacağız ve şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.