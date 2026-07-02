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Giriş Tarihi: 2.07.2026 08:43 Son Güncelleme: 2.07.2026 08:44

Galatasaray'a transferde dişli rakip çıktı!

Galatasaray'ın ilgilendiği Virgil Van Dijk'a Avrupa devinin de talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

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Galatasaray’a transferde dişli rakip çıktı!
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Sarı-kırmızılıların transferi için büyük uğraş verdiği Virgil van Dijk'la Milan'ın da yakından ilgilendiği ileri sürüldü.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, İtalyan kulübünün sahibi Gerry Cardinale ve kulüp danışmanı Zlatan İbrahimovic, 35 yaşındaki Hollandalı stoperin hayalini kuruyor. Ancak hem Galatasaray hem de Milan'ı zorlu bir süreç bekliyor.

Bunun nedeni ise Fransız savunmacı İbrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un Van Dijk'in ayrılığına sıcak bakmaması. İngiliz ekibinde en çok kazanan futbolcu olan tecrübeli oyuncunun 7.5 milyon Euro'luk net maaşı da maliyet açısından iki kulübün önündeki bir başka sorun.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#LİVERPOOL #MİLAN #GALATASARAY

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Galatasaray'a transferde dişli rakip çıktı!
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