Galatasaray’a transferde dişli rakip çıktı!

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, İtalyan kulübünün sahibi Gerry Cardinale ve kulüp danışmanı Zlatan İbrahimovic, 35 yaşındaki Hollandalı stoperin hayalini kuruyor. Ancak hem Galatasaray hem de Milan'ı zorlu bir süreç bekliyor.

Bunun nedeni ise Fransız savunmacı İbrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un Van Dijk'in ayrılığına sıcak bakmaması. İngiliz ekibinde en çok kazanan futbolcu olan tecrübeli oyuncunun 7.5 milyon Euro'luk net maaşı da maliyet açısından iki kulübün önündeki bir başka sorun.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör