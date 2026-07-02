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Giriş Tarihi: 2.07.2026 14:35 Son Güncelleme: 2.07.2026 14:36

Gaziantep FK'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 5 futbolcusuyla vedalaştı.

AA
Gaziantep FK’de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kiralık sözleşmeleri sona eren 4 futbolcu ile sözleşmesi biten 1 oyuncunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda kadroda yer alan futbolculardan kiralık sözleşmeleri biten Muhammed Bayo, Tayyip Talha Sanuç, Nihad Mujakic ve Zafer Görgen ile sözleşmesi sona eren Kevin Rodrigues'in Gaziantep FK'den ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, takıma verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edilen oyunculara kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Gaziantep FK'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
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