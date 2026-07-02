İlk Kartal Ouattara

Beşiktaş, ilk transferini sol beke yaptı. Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu Monaco'nun 21 yaşındaki oyuncusu Kassoum Ouattara'yı renklerine bağladı. Kartal, 4 yıllığına anlaştığı genç oyuncuyu 1 yıllığına kiralarken sözleşmede 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. 2023- 24 sezonunda Amiens'ten Monaco'ya transfer olan Ouattara, kırmızı-beyazlı takımda 57 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 7 asistlik performans gösterdi. Ouattara ayrıca TFF'nin devam ettirdiği 4 genç oyuncu kontenjanına da giriyor.

AYAĞININ TOZUYLA MAÇLARA BAŞLIYOR

Beşiktaş, dün Slovakya'ya giderek yurt dışı etabına başladı. Kartal, ilk karşılaşmasını ise bugün Macaristan ekibi Gyirmöt ile TSİ 18.00'de oynayacak. Siyah-beyazlılar, Samorin bölgesinde 15 Temmuz'a kadar çalışacak. Teknik direktör Italiano, kamp kadrosunda eleme yaptı. Joao Mario, Al Musrati, Onana, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Gökhan Sazdağı Slovakya'ya götürülmedi. Bu oyuncuların geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.