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Giriş Tarihi: 2.07.2026 16:21

Jack Butland Hull City'de!

İngiltere Premier Lig'İn yeni ekibi Hull City, Rangers'tan kaleci tecrübeli kaleci Jack Butland'ı transfer etti.

AA
Jack Butland Hull City’de!
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İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, İskoç takımı Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki kaleci, kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık bir sözleşme imzalayarak Tigers'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenen Hull City, Coventry City ve Ipswich Town'ın ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştu.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Jack Butland Hull City'de!
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