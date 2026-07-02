Kassoum Ouattara, Beşiktaş’ta! Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır."