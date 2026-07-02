Kassoum Ouattara, Beşiktaş’ta! Transfer resmen açıklandı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesi ilk transferini yaptı.
Siyah-beyazlılar, Monaco forması giyen Kassoum Ouattara ile kadrosunu güçlendirdi.
Beşiktaş, Fransız sol bekin transferini resmen açıkladı.
Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır."
Kassoum Ouattara, Fransa U21 Milli Takımı'nda 3 maçta forma şansı buldu.
21 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Montrouge'de futbola başlayan Kassoum Ouattara daha sonra Amiens ve Monaco formaları giydi.