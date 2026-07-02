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Giriş Tarihi: 2.07.2026 21:40

Kassoum Ouattara, Beşiktaş’ta! Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş, Monaco’dan Kassoum Ouattara’yı kadrosuna kattı.

Kassoum Ouattara, Beşiktaş’ta! Transfer resmen açıklandı
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Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesi ilk transferini yaptı.

Siyah-beyazlılar, Monaco forması giyen Kassoum Ouattara ile kadrosunu güçlendirdi.

Beşiktaş, Fransız sol bekin transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır."

Kassoum Ouattara, Fransa U21 Milli Takımı'nda 3 maçta forma şansı buldu.

21 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Montrouge'de futbola başlayan Kassoum Ouattara daha sonra Amiens ve Monaco formaları giydi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #MONACO

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Kassoum Ouattara, Beşiktaş’ta! Transfer resmen açıklandı
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