Dünya Kupası
son 32 turunda İngiltere
geriye düştüğü maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Afrika temsilcisi şok bir golle öne geçti. 7. dakikada Mbemba'nın pasında topu önüne alan Cipenga ceza sahasının solundan yaptığı vuruşla
topu ağlara gönderdi. 43'te Harry Kane
, kaleci Mpasi ile girdiği mücadelede yerde kalınca İngilizler penaltı bekledi
ancak Ürdünlü hakem Makhadmeh 'devam' dedi. Kongo'nun kalecisi Mpasi yaptığı müthiş kurtarışlarla rakibin yıldızlarına adeta duvar ördü. 75. dakikada Gordon'un ortasında yükselen Harry Kane kafayla kilidi kırmayı başardı
ve durumu eşitledi. 32 yaşındaki Bayern Münih'li forvet 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp galibiyeti getirdi ve İngiliz ekibini zafere taşıdı. Ada temsilcisi, son 16 turunda ev sahibi ülke Meksika'nın rakibi oldu.
13
Turnuvada 5 kez fileleri sarsan Kane, Dünya kupalarındaki gol sayısını ise 13'e çıkardı.