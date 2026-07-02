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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Kurtarıcı

İngiltere, kâbuslar gördüğü maçta Harry Kane ile turladı. Demokratik Kongo 7. dakikada Cipenga ile öne geçti. 75 ve 86'da iki kez sahne alan 32 yaşındaki forvet sürprize izin vermedi

Kurtarıcı
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Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere geriye düştüğü maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Afrika temsilcisi şok bir golle öne geçti. 7. dakikada Mbemba'nın pasında topu önüne alan Cipenga ceza sahasının solundan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 43'te Harry Kane, kaleci Mpasi ile girdiği mücadelede yerde kalınca İngilizler penaltı bekledi ancak Ürdünlü hakem Makhadmeh 'devam' dedi. Kongo'nun kalecisi Mpasi yaptığı müthiş kurtarışlarla rakibin yıldızlarına adeta duvar ördü. 75. dakikada Gordon'un ortasında yükselen Harry Kane kafayla kilidi kırmayı başardı ve durumu eşitledi. 32 yaşındaki Bayern Münih'li forvet 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp galibiyeti getirdi ve İngiliz ekibini zafere taşıdı. Ada temsilcisi, son 16 turunda ev sahibi ülke Meksika'nın rakibi oldu.

13
Turnuvada 5 kez fileleri sarsan Kane, Dünya kupalarındaki gol sayısını ise 13'e çıkardı.

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#HARRY KANE #İNGİLTERE #DÜNYA KUPASI

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