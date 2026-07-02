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Giriş Tarihi: 2.07.2026 23:41

Mısır, Avustralya maçına hazır!

Mısır, 2026 Dünya Kupası son 32 turundaki Avustralya maçı hazırlıklarını noktaladı.

AA
Mısır, Avustralya maçına hazır!
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2026 Dünya Kupası son 32 turunda yarın Avustralya'yla karşılaşacak Mısır, hazırlıklarını tamamladı.

Washburne Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Hossam Hassan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdman, sahada yapılan kısa toplantıyla başladı. Isınma koşuları yapan futbolcular, daha sonra istasyon çalışmasıyla antrenmana devam etti.

Pas çalışmasının ardından basına kapalı bölümde Avustralya maçının taktiği üzerine çalışan oyuncular, hazırlıklarını tamamladı.

Avustralya-Mısır mücadelesi, yarın TSİ 21.00'de Dallas Stadı'nda oynanacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MISIR #AVUSTRALYA #DÜNYA KUPASI

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Mısır, Avustralya maçına hazır!
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