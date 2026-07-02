Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı
Giriş Tarihi: 2.07.2026 14:03

Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı

Son olarak Real Oviedo'da forma giyen giyen 41 yaşındaki Santi Cazorla, kramponlarını astı.

AA
Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı
  • ABONE OL

İspanyol orta saha oyuncusu Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı.

Cazorla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Harika şeyler yaşadım. Beklenmedik ve zor durumları da atlattım. Ama asla denemekten vazgeçmedim. Ve sonunda, herhangi bir bölümü kapatmak için değil, onları yeniden yaşamak için geri döndüm. Neden başladığımı hatırlamak için ve şimdi, her şey solup gittiğinde, kramponlar rafa kaldırıldığında ve gürültü sessizliğe dönüştüğünde, her şey yerli yerine oturuyor. Sona erdiği yer, büyünün başladığı evimdeydi. Çünkü bazı hikâyeler bitmez; sonsuza dek kalırlar. Tıpkı 8 gibi, tıpkı sonsuzluk gibi."

Kariyerinde Villarreal, Malaga, Arsenal ve Katar'ın Al-Sadd takımının formasını giyen Cazorla, İspanya Milli Takımı ile 2008 Avrupa Şampiyonası (EURO 2008) ve EURO 2012'de şampiyonluk yaşamıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA