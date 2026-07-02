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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Van Dijk için Aslan’a dev rakip

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği 35 yaşındaki Hollandalı stoperle Milan da ilgileniyor

Van Dijk için Aslan’a dev rakip
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Sarı-kırmızılıların transferi için büyük uğraş verdiği Virgil van Dijk'la Milan'ın da yakından ilgilendiği ileri sürüldü. La Gazetta dello Sport'un haberine göre, İtalyan kulübünün sahibi Gerry Cardinale ve kulüp danışmanı Zlatan İbrahimovic, 35 yaşındaki Hollandalı stoperin hayalini kuruyor. Ancak hem Galatasaray hem de Milan'ı zorlu bir süreç bekliyor. Bunun nedeni ise Fransız savunmacı İbrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un Van Dijk'in ayrılığına sıcak bakmaması. İngiliz ekibinde en çok kazanan futbolcu olan tecrübeli oyuncunun 7.5 milyon Euro'luk net maaşı da maliyet açısından iki kulübün önündeki bir başka sorun. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Van Dijk için Aslan’a dev rakip
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