10 kişilik ABD, Bosna’yı, Belçika, Senegal’i geçti

TURNUVANIN ev sahiplerinden ABD, son 32 turunda Bosna Hersek'i 2-0 yenerek adını en iyi 16 takım arasına yazdırdı. Taraftar desteğini de arkasına alan Amerika, Balogun'un 45. dakikada golüyle devreyi önde kapattı. Sertleşen oyunda golün sahibi Balogun, 64'te Muharemovic'in bileğine müdahalesiyle atıldı. Bosna hücumda daha çok gözükse de ABD'de Tillman 82'de frikikten son sözü söyledi. Belçika ise Senegal'i uzatmada attığı golle 3-2 yenerek son 16'da ABD'nin rakibi oldu.
İki takım arasındaki mücadele 7 Temmuz Salı günü oynanacak.