Arjantin didik didik arandı, Messi güldü geçti

SON 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak Arjantin, Miami'ye giderken ABD'nin yüksek güvenlik önlemlerinden nasibini aldı. Daha önce Özbekistan, Senegal, Uruguay ve Almanya milli takımlarına aynı muameleyi yapan Amerikalılar yine boş durmadı. Havalimanına gelen Arjantin kafilesinin bavulları, uçağa binmeden tek tek açılıp kontrol edilirken oyuncular dedektörle didik didik arandı. Messi
'nin uygulamaya verdiği tepki gündem oldu. 39 yaşındaki süperstar şaşkınlığını gizleyemedi. Sandalyeye oturup üst kontrolü yapılacağı sırada kahkahalara boğuldu. Messi, bavulunun içindeki eşyalar karıştırılırken memnuniyetsizliğini gizlemedi.