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Giriş Tarihi: 3.07.2026 18:00

Berk Kızıldemir: Burada olmaktan çok gurur duyuyorum!

Amedspor'un yeni transferi Berk Kızıldemir, imzasının ardından konuştu.

AA
Berk Kızıldemir: Burada olmaktan çok gurur duyuyorum!
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Amedspor'un yeni transferi Berk Kızıldemir, yeşil-kırmızılı formayı giyeceği için büyük heyecan duyduğunu ve taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını belirtti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü açıklamasında Berk Kızıldemir, Amedspor'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Yeşil-kırmızılı taraftarların önünde forma giymeyi dört gözle beklediğini aktaran Berk, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarını izledim. Çok ateşli taraftarlarımız var. Onların karşısında oynamak için çok heyecanlanıyorum. İnşallah en kısa sürede taraftarlarımızın karşısına çıkarım."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AMEDSPOR

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Berk Kızıldemir: Burada olmaktan çok gurur duyuyorum!
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