Beşiktaş’ın 201. yabancı futbolcusu Kassoum Ouattara

Kulüp tarihinde 58 farklı ülkeden 200 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini 21 yaşındaki savunma oyuncusu Kassoum Ouattara'yı transfer ederek gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Ouattara ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın 201. yabancı futbolcusu Ouattara, siyah-beyazlı ekibin formasını terletecek altıncı Fransız oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

Kulüp kariyeri

Kassoum Ouattara, 14 Ekim 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi.

Genç sol bek, Fransız ekipleri Us Ivry (2011-2017) ve Montrouge'un (2017-2020) altyapısının yanı sıra Amiens'in (2020-2021) alt yaş gruplarında forma giydi.

İlk profesyonel sözleşmesini de Amiens ile imzalayan Ouattara, daha sonra Kasım 2023'te Monaco'ya transfer oldu. Monaco formasıyla 2,5 sezonda tüm kulvarlarda 57 maça çıkan Fransız oyuncu, 1 gol attı.

Ouattara, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da forma giydi.

6. Fransız futbolcu

Kassoum Ouattara, siyah-beyazlıların tarihindeki altıncı Fransız futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta forma giyen ilk Fransız futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi Pascal Nouma'ydı.

Nouma'yı daha sonra sırasıyla Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin ve Valentin Rosier takip etti.

Yeni sezonun ilk transferi

2026-2027 sezonuna İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile giren Beşiktaş, ilk transferini savunmaya yaptı.

Ouattara, Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonu öncesindeki ilk transferi oldu.

Siyah-beyazlıların yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic Fransa 6 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour Kolombiya 4 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku Fildişi Sahili 3 Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure Arnavutluk 2 Ernest Muçi, Kristjan Asllani Belçika 1 Michy Batshuayi Benin 1 Junior Olaitan Cezayir 1 Rachid Ghezzal Danimarka 1 Peter Kjaer Ekvador 1 Keny Arroyo Ermenistan 1 Aras Özbiliz Gambiya 1 Omar Colley Gine 1 Souleymane Youla Güney Afrika 1 Fani Madida Güney Kore 1 Hyeon-gyu Oh İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson Japonya 1 Shinji Kagawa Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov Kosova 1 Milot Rashica Libya 1 Moatasem Al-Musrati Panama 1 Amir Murillo Rusya 1 Dmitriy Khlestov Tunus 1 Zoubaier Baya Ukrayna 1 Denis Boyko Yeşil Burun Adaları 1 Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör