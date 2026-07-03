Beşiktaş’ın yeni transferi Kassoum Ouattara’dan taraftara mesaj!

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın Monaco'dan transfer ettiği Kassoum Ouattara açıklamalarda bulundu.
Hislerini aktaran Kassoum Ouattara, "Kendimi çok iyi hissediyorum, çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu benim için yeni bir meydan okuma ve çok çok mutluyum" dedi.
İstanbul'la ilgili izlenimlerini paylaşan Fransız sol bek, "Çok güzel bir ülke, güzel bir şehir. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Benim için bir ilk bu, şehri zamanla keşfedeceğim. Şehir ve ülke hakkında çok iyi bir izlenime sahibim. Buradaki karşılama gerçekten olağanüstüydü" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın ilgisini ilk öğrendiği zaman verdiği tepkiyle ilgili Kassoum Ouattara, "Tabii ki çok sevindim. Beşiktaş hem Türkiye'de hem dünya çapında çok büyük bir kulüp. Bu yüzden Beşiktaş'ın bana ilgisini öğrendiğimde çok mutlu oldum" dedi.
Görüşmelerde kendisini en çok etkileyen şeye dair soruya Kassoum Ouattara, "En başta yöneticilerin bana verdiği güven oldu. İlk sözlerinde, ilk temasta direkt olarak bana güvendiklerini gösterdiler. Beni tanıdıklarını, büyük işler başarabilmem için arkamda olduklarını söylediler ve bu beni hemen ikna etti" cevabını verdi.
Kassoum Ouattara şu şekilde devam etti: "İlk olarak ailemi aradım. Annem, babam, kardeşlerim ile her gün konuşuyoruz. Benim adıma çok mutlu oldular. Mücadeleci olduğumu, farklı bir yol çizmek istediğimi biliyorlar. Bana, bu meydan okuma için desteklerini hissettirdiler."
Beşiktaş taraftarının ilgisi ile ilgili Kassoum Ouattara, "İşin doğrusu benim için bir yenilik oldu bu. Fazlasıyla mutlu oldum ve bana çok güven verdi. Özellikle buraya gelmem konusunda beni teşvik etti. Gerçekten çok güzel taraftarımız var. Sosyal medyada taraftarlardan gördüğüm heves beni fazlasıyla motive etti ve güven verdi" sözlerini dile getirdi.
Taraftara kendisini anlatması istenen Kassoum Ouattara, "Sahada takımı için formayı sırılsıklam edecek bir oyuncu izleyecekler. Kulübü için, taraftarları için her şeyini veren; çok koşan, aç bir oyuncu. Bendeki ilk keşfedecekleri şeyler bunlar, Kalitesi olan ve takıma katkı sağlayan birini görecekler" ifadelerini kullandı.
Kassoum Ouattara şu şekilde sözlerini sürdürdü: "En büyük kalitem sanırım hiç pes etmemek. Maçı 3-0 önde de götürsek veya 3-0 geride de olsak aynı şekilde davranmayı seviyorum. Tabii ki bek oyuncusu olduğum için devamlı olarak efor sarf ediyorum. İyi bir orta açma kalitem var, iyi bir pas kalitem var, teknik olarak da iyiyim. Bütün bunları söyleyebilirim kalitelerim hakkında."
Son olarak taraftara mesaj gönderen Kassoum Ouattara, "Onlara, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu kulüp ve takım için oynayacak, bu formayı taşıyacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlar için savaşmaya ve formayı sırılsıklam etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bu sezon takımla birlikte zaferler kazanmak için hazırım" dedi.