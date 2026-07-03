Beşiktaş’ın yeni transferi Kassoum Ouattara’dan taraftara mesaj!

Beşiktaş'ın ilgisini ilk öğrendiği zaman verdiği tepkiyle ilgili Kassoum Ouattara, "Tabii ki çok sevindim. Beşiktaş hem Türkiye'de hem dünya çapında çok büyük bir kulüp. Bu yüzden Beşiktaş'ın bana ilgisini öğrendiğimde çok mutlu oldum" dedi.

Görüşmelerde kendisini en çok etkileyen şeye dair soruya Kassoum Ouattara, "En başta yöneticilerin bana verdiği güven oldu. İlk sözlerinde, ilk temasta direkt olarak bana güvendiklerini gösterdiler. Beni tanıdıklarını, büyük işler başarabilmem için arkamda olduklarını söylediler ve bu beni hemen ikna etti" cevabını verdi.

Kassoum Ouattara şu şekilde devam etti: "İlk olarak ailemi aradım. Annem, babam, kardeşlerim ile her gün konuşuyoruz. Benim adıma çok mutlu oldular. Mücadeleci olduğumu, farklı bir yol çizmek istediğimi biliyorlar. Bana, bu meydan okuma için desteklerini hissettirdiler."

Beşiktaş taraftarının ilgisi ile ilgili Kassoum Ouattara, "İşin doğrusu benim için bir yenilik oldu bu. Fazlasıyla mutlu oldum ve bana çok güven verdi. Özellikle buraya gelmem konusunda beni teşvik etti. Gerçekten çok güzel taraftarımız var. Sosyal medyada taraftarlardan gördüğüm heves beni fazlasıyla motive etti ve güven verdi" sözlerini dile getirdi.