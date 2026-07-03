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Giriş Tarihi: 3.07.2026 11:49

Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu'na Danimarka'dan talip!

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün golcüsü Ali Habeşoğlu'na bir talip de Danimarka'dan çıktı.

DHA
Bodrum FK’da Ali Habeşoğlu’na Danimarka’dan talip!
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Trabzonspor, Göztepe, Alanyaspor ve Erzurumspor FK'nın yanı sıra Belçika'nın Westerlo ile Hollanda'nın Fortuna Sittard takımlarının istediği Ali Habeşoğlu için Midtjylland da devreye girdi.

Danimarka ekibinin Bodrum FK'lı yöneticilere teklifi ilettiği ancak net bir cevap alamadığı vurgulandı. Yeşil-beyazlıların bu transferde aceleci davranmayıp Ali'yi yüksek bir bedelle satmayı planladığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Geçen sezon 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gelen, Ümit Milli Takım'da da görev yapan Ali, Bodrum FK'da 47 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki santrfor toplam 3 bin 62 dakika sahada kalıp 14 gol atıp, 5 asist yaptı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BODRUM FUTBOL KULÜBÜ #BODRUM FK #MİDTJYLLAND

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Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu'na Danimarka'dan talip!
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