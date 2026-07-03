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Giriş Tarihi: 3.07.2026 16:29 Son Güncelleme: 3.07.2026 16:32

Bundesliga'da yeni sezon öncesi kural değişikliği!

Almanya Birinci (Bundesliga) ve İkinci (Bundesliga 2) Futbol Ligi'nde 2026-2027 sezonu öncesi bazı kural değişikliklerine gidildi.

AA
Bundesliga’da yeni sezon öncesi kural değişikliği!
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Almanya'da yeni sezon öncesinde bazı kural değişikliklerinin yapılacağı açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan kale vuruşları ve taç atışlarında 5 saniyelik geri sayım, 10 saniyelik oyuncu değişikliği limiti ve sakatlanan oyuncunun bir dakika dışarıda bekleme kuralları yeni sezonda Bundesliga ve Bundesliga 2'de uygulanacak.

Açıklamada, bu sezondan itibaren VAR'ın hatalı ikinci sarı kartlara müdahale edebileceği ve avantaj kuralının hatalı taç ya da serbest vuruşlarda da geçerli olacağı kaydedildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BUNDESLİGA #2026 FIFA DÜNYA KUPASI

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Bundesliga'da yeni sezon öncesi kural değişikliği!
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