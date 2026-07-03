Dipten zirveye

İngiltere'yi, D.Kongo karşısında 75 ve 86. dakikalarda attığı 2 golle kaptanı Harry Kane kurtardı. Dünya Kupası'nda gol sayısını 5'e çıkaran 32 yaşındaki yıldızın kariyeri zorluklar ve engellere rağmen hayallerini gerçeği dönüştüren büyük bir azmin hikâyesi. Doğu Londra'daki Chingford Vakfı Okulu'nda okuyan Kane, burada futbol ve kriket oynadı. Küçük Harry'nin yolu 8 yaşındayken Arsenal ile kesişti. Ancak Topçular "Senden futbolcu olmaz" diyerek gönderdi. Watford'un deneme sürecinde Tottenham altyapısı ile maça çıkan Kane, burada göze girdi. 2011'de profesyonel imzayı attı fakat Tottenham rüyası kâbusa döndü. Kulüp, onu sürekli ikinci ve üçüncü lig takımlarına kiraladı.

İNGİLTERE'NİN LANETİNİ KIRACAK MI!

Leicester City döneminde dibi görünce futbolu bırakma kararı aldı. Hiçbir zaman desteğini esirgemeyen babası Patrick Kane, "Çalışmaya devam et. Her şey yoluna girecek" diyerek oğlunu futbola tutundurdu. 2013 yazında Tottenham'a geri dönen deneyimli forvet, kulübüne rest çekerek kadroda kaldı. Tam 10 yıl Spurs formasını terleten Kane, 435 maçta 280 golle kulüp tarihine geçmesine rağmen kupa kazanamadı. İlk şampiyonluğunu 31 yaşında Bayern Münih'te gören Kane'i şimdi zorlu bir görev bekliyor: İngiltere'nin 60 yıllık kupa lanetine son vermek...

'O ARTIK SİR HARRY KANE'

DÜNYA Kupası'ndaki maçları Amerika'daki CBS kanalına yorumlayan Arsenal ve Fransa'nın efsane oyuncularından Thierry Henry, tecrübeli yıldıza övgüler yağdırıp "Bundan sonra ona Sir Harry Kane diyeceğim. Sizler cevap arıyordunuz. O tek başına cevaptı. Bu da hem İngiltere'nin genel performansı hem de onları yenilgiden zafere taşıyan adam hakkında her şeyi özetliyor aslında" ifadelerini kullandı.

KLOPP: HEYKELİ DİKİLMELİ

İngiltere'nin hocası Tuchel, "O bizim kaptanımız, liderimiz. İnanılmaz vuruşlarla maçların kaderini belirliyor" derken, ünlü Alman teknik adam Jürgen Klopp ise hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: "İngiltere'de henüz heykelleri dikilmiş mi bilmiyorum, ama kesinlikle dikilecek. Harry Kane'in sahip olduğu bu etkiyi daha önce hiç görmemiştim."