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Giriş Tarihi: 3.07.2026 18:03

Elazığspor, Alperen Pak'ı transfer etti!

Elazığspor, 30 yaşındaki orta saha Alperen Pak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA
Elazığspor, Alperen Pak’ı transfer etti!
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2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor, dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip daha önce anlaşmaya vardığı Alperen Pak transferini resmileştirdi. Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un eski öğrencisi olan 30 yaşındaki Alperen Pak, ön libero mevkiinde görev yapıyor.

Samsunspor altyapısında başlayan futbolculuk yolculuğunda sırasıyla Gümüşhanespor, Samsunspor, Tokatspor, Keçiörengücü, Sivas Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu, İnegölspor, Belediye Derince, Arnavutköy Belediyespor ve son olarak Isparta 32 spor formalarını giyen tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ELAZIĞSPOR

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Elazığspor, Alperen Pak'ı transfer etti!
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