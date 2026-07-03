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Giriş Tarihi: 4.07.2026 01:06

Erciyes 38 FSK, Osman Şahin'i transfer etti!

3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FSK, Osman Şahin'i renklerine bağladı.

İHA
Erciyes 38 FSK, Osman Şahin’i transfer etti!
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TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü dış transferde bombayı patlattı. Mavi-siyahlılar 2025-2026 sezonunda 12 Bingölspor forması ile şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Osman Şahin'i transfer etti. Kayseri'ye gelen tecrübeli oyuncu mavi-siyahlı takım ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü yaptığı paylaşımda, "Erciyes'imiz, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Osman Şahin'in kiralık olarak kulübümüze katılması için hem oyuncuyla hem de Çorum FK kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Şahin'in imza törenine MHP Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy'da katıldı. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇORUM FK

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Erciyes 38 FSK, Osman Şahin'i transfer etti!
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