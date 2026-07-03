Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ArsaVev yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı!
Giriş Tarihi: 3.07.2026 22:46

Fenerbahçe ArsaVev yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı!

Fenerbahçe ArsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarına start verdi.

AA
Fenerbahçe ArsaVev yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı!
  • ABONE OL

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ArsaVev, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenmanını Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, pas ve koşu çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 4-14 Temmuz tarihlerinde Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacağı kampla devam edecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE ARSAVEV #TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ArsaVev yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA