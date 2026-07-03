Galatasaray’da Dursun Özbek’ten Şampiyonlar Ligi mesajı!

Gecede konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün Bodrumlu Galatasaraylılarla 26'ncı şampiyonluğumuzu kutlayacağız. İnşallah güzel bir sezona da hazırlık yapıyoruz. Daha doğrusu 27'nci şampiyonluğun hazırlıkları bunlar. Onun için ben buradaki kardeşlerime 26'ncı şampiyonluğu doya doya kutlamalarını istiyorum. Geçen seneki takımımızı koruyoruz. Hocamızla, teknik ekibimizle ve scout ekibimizle birlikte eksiklerimiz ne varsa bu transfer döneminde onları çözüp, Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlığı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski A Milli Takım ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, "Camia olarak çok mutluyuz. Başta sayın başkanımızı, yönetim kurulumuzu, hocamızı, ekibini ve oyuncularımızı, tabii aslan parçalarını hepimiz tebrik ediyoruz. Taraftarımızın büyük desteğiyle tam bir birliktelik içerisinde çok güzel bir sezon geçirdiler. İnşallah devam eder. Galatasaray Kulübü bunların hepsine layık ve büyük başarılara alışmış bir kulüptür. Umarım Avrupa'da da Türkiye'de de başarılarımız devam eder" diye konuştu.

Transfer süreci ve takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık. Bizim için çok önemli, çok değerli. Galatasaray olarak çok mutluyuz. Hedeflerimiz bitmiyor. Dört üst üste şampiyonluğun ardından hedefte 5'inci şampiyonluk var. Yine rekorlar ve Avrupa'da başarı hedefimiz var. İnşallah buna ulaşmak için çok büyük çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyoruz, ardından lige hazırlanacağız. Milli oyuncular da döndükten sonra tam kadro lige hazırlanacağız. Hedeflerimiz aynı, yeni sezon yeni heyecan. Büyük Galatasaray taraftarı her zaman yanımızda. İnşallah aynı duyguyu, aynı tutkuyu devam ettireceğiz. Kulüplerin bir isteği vardı, yabancı kuralının belli olmasını bekledik. Bununla ilgili bir değişiklik olmadı. Biz de buna göre adapte olmaya çalışacağız. Dünya Kupası'nda oynayan birçok oyuncu var. Kadromuzu görüp yenileyerek özellikle önemli takviyeler yapmak istiyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz ama gerçekten bu sene, geçen senelere nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Yabancı kuralından dolayı çok fazla hareket etme imkanımız da yok. Özellikle genç oyuncular ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Her transfer önemli. Bazen çok büyük beklentiye de girmemek gerekiyor ama kadromuzu başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte en güçlü şekilde oluşturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır da, "Bizim açımızdan güzel geçmedi. Ülkemizi gururlandırmak istiyorduk, bunu başaramadık. Bunun üzüntüsüyle ülkemize döndük. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu, başaramadık. Bunu telafi etme imkanımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz. İnşallah seneye de şampiyon olup burada kutlama yapmak bize nasip olur. İnşallah bunu başarabiliriz" dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör