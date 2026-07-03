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Giriş Tarihi: 3.07.2026 20:20

Galatasaray'ın hazırlık maçları programı açıklandı!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu.

İHA
Galatasaray’ın hazırlık maçları programı açıklandı!
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.

Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçını 24 Temmuz Cuma günü Raiffeisen Arena'da AC Monza ile oynayacak. Aslan, ikinci hazırlık karşılaşmasında 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia FC ile Hofmann Personal Stadion'da oynanacak.

Galatasaray, üçüncü maçta ise Villarreal CF ile RAMS Park'ta 8 Ağustos Cumartesi günü saat mücadele edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, diğer hazırlık müsabakalarıyla ilgili duyuruların ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

Galatasaray'ın belirlenen programının TSİ şu şekilde:

24 Temmuz Cuma
21.00 Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Pazartesi
21.00 Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion)

8 Ağustos Cumartesi
21.00 Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY

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Galatasaray'ın hazırlık maçları programı açıklandı!
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