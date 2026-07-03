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Giriş Tarihi: 3.07.2026 22:00

Gençlerbirliği'nde yeni sezon mesaisi başladı!

Metin Diyadin yönetimindeki Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

AA
Gençlerbirliği’nde yeni sezon mesaisi başladı!
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Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde core (vücut ağırlığıyla yapılan) ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi, lastik egzersizleri yaptı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, isabetli pas organizasyonu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti.

Yeni sezonun ilk antrenmanı, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oynanan maç ve dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanı, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #METİN DİYADİN #GENÇLERBİRLİĞİ

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Gençlerbirliği'nde yeni sezon mesaisi başladı!
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