Jürgen Klopp’tan Almanya Milli Takımı açıklaması!

Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı.

Julian Nagelsmann'ın görevden alınmasının ardından gözler Jürgen Klopp'a çevrildi.

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

Jürgen Klopp açıklamasında, "Almanya Milli Takımı için görüşmelerimiz sürüyor. Zaman gerekli. Red Bull ile kontratım var ancak daha önce de bu görevle ilgilendiğimi söylemiştim. Hazırım. Her şeyi temelden değiştirmemiz gerekiyor" sözlerini dile getirdi.