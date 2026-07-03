Jürgen Klopp’tan Almanya Milli Takımı açıklaması!

Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı.
Julian Nagelsmann'ın görevden alınmasının ardından gözler Jürgen Klopp'a çevrildi.
Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.
Jürgen Klopp açıklamasında, "Almanya Milli Takımı için görüşmelerimiz sürüyor. Zaman gerekli. Red Bull ile kontratım var ancak daha önce de bu görevle ilgilendiğimi söylemiştim. Hazırım. Her şeyi temelden değiştirmemiz gerekiyor" sözlerini dile getirdi.
Jürgen Klopp aktif olarak Red Bull şirketinde global spor direktörü olarak çalışıyor.
Eintracht Frankfurt altyapısında teknik direktörlüğe başlayan Jürgen Klopp daha sonra Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool'u çalıştırmıştı.
59 yaşındaki teknik direktör daha önce 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Bundesliga, 1 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Almanya Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İngiltere Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.