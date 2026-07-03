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Giriş Tarihi: 3.07.2026 13:55

Kayserispor, Benhur Keser ile anlaştı!

Kayserispor, son olarak Erzurumspor FK ile 1’inci Lig’de şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Benhur Keser ile prensip anlaşmasına vardı.

DHA
Kayserispor, Benhur Keser ile anlaştı!
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Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Erzurumspor FK forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken ve takımının şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan Benhur Keser, memleketinin takımı Kayserispor ile prensipte anlaştı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Bonservisi Çaykur Rizespor'da olan tecrübeli kanat oyuncusu ile Kayserispor arasında ufak pürüzlerin kaldığı resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasındaki pürüzlerin Keser'in kiralık ya da bonservisi üzerinden olduğu belirtildi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Kayserispor, Benhur Keser'i kiralık olarak kadrosuna katması durumunda 1 yıl, bonservisi ile birlikte katması durumunda ise 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ERZURUMSPOR FK #ÇAYKUR RİZESPOR #SÜPER LİG #KAYSERİSPOR

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Kayserispor, Benhur Keser ile anlaştı!
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