Kazeem Olaigbe, Trabzonspor’dan ayrıldı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavililer, Kazeem Olaigbe'nin sezon sonuna kadar Basel'e kiralandığını duyurdu.

Sözleşmede 3 milyon 750 bin euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu maddesi yer aldığı belirtildi.

Basel'in satın alma opsiyonunu kullanması halinde transfer bedelinin yüzde 50'sinin Konyaspor'a ödeneceği aktarıldı.

Basel'in oyuncuyu başka bir kulübe göndermesi halinde Trabzonspor'un yüzde 10 pay alma hakkına sahip olacağı ifade edildi.

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