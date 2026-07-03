Mauro İcardi’nin menajeri Elio Pino’dan taraftara net mesaj: Görüştük anlaşamadık

Kontratı sona eren Mauro İcardi ile G.Saray arasındaki temaslarla ilgili oyuncunun menajeri Elio Pino'dan net açıklama geldi: "Görüştük, sonuç çıkmadı!" G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile temaslarının sürdüğünü belirten Pino şu sözlerle ilk ağızdan görüşmelerin tıkandığını duyurdu: "Mauro Icardi'yi ve beni karalamayı amaçlayan asılsız iddialara açıklık getirmek istiyorum. 18 Mayıs 2026 tarihinde Galatasaray ile sayın İcardi'nin sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin bir görüşme gerçekleştirildi. Ancak tarafların beklentileri örtüşmediği için bu görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı. Bu durumun kesinlikle forma süresiyle ilgili olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır. Yönetimle yaptığımız toplantının ardından yeni müzakerede bulunmadık.

SÖZLEŞME ŞARTLARI NEYDİ?

Bize yönelik sistematik, organize ve kasıtlı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü gözlemledik. Gerçek dışı bilgiler yayarak hem bizi itibarsızlaştırmayı hem de Mauro Icardi ile Galatasaray taraftarları arasındaki güçlü bağı zedelemeyi amaçlayan bu girişimlerin farkındayız. Sayın Başkan ile aramızda son derece iyi bir ilişki bulunmaktadır. Galatasaray ve İcardi'nin menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz." Bu arada sarı-kırmızılı yönetim, 33 yaşındaki oyuncuya 4 milyon Euro'dan bir yıllık sözleşme önermişti.

RAKAMLARLA İCARDİ

73 İcardi için kariyeri boyunca toplamda 73 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

25 2023-24 sezonunda Süper Lig'de 25 gol atan İcardi kariyerinin üçüncü gol krallığı zaferini yaşadı.

77 G.Saray'da toplam 77 gol atan Tangocu bunların 65'ini Süper Lig'de kaydetti.

1 Arjantinli yıldız 2013'te ilk kez milli formayı giyerken 2018 yılındaki Meksika hazırlık maçının ardından bir daha ülkesi ile sahaya çıkamadı.



MODELİN PEŞİNE DÜŞTÜ CHİNA SUAREZ TERKETTİ!

İcardi'nin özel hayatındaki çalkantılar aynı hızla devam ediyor. Arjantin basınının iddiasına göre kız arkadaşı China Suarez evi terketti. America TV'de yayınlanan "Salvese Quien Pueda" programındaki iddiaya göre, China Suarez 4 gün önce İcardi'nin model Ekaterina Ojeda ile iletişime geçmek için aracılarla mesaj ulaştırdığı ve telefonla mesaj attığını öğrendi. Bunun ardından eşyalarını toplayan ve çocukları ile birlikte ayrılan Suarez, İcardi'nin telefonlarına ise çıkmıyor.