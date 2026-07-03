Mısır, Paraguay’ı penaltılarda eledi! Dünya Kupası’nda son 16 biletini aldı

55. dakikada Avustralya beraberliği yakaladı. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen O'Neill, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Hany, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

90+3. dakikada Mısır gole çok yaklaştı. Salah'ın ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın arkasına hareketlenen Ramy kafayı vurdu, kaleci Beach son anda topu kornere tokatlamayı başardı.

Karşılaşmada normal süre 1-1 tamamlandı.

Mücadelenin uzatma bölümlerinde Mısır daha etkili görünse de Avustralya savunmasını aşmakta zorlandı. Bu bölümde 2 devrede de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, mücadelenin 119. dakikasında penaltı atışlarını düşünerek kaleci Patrick Beach'i oyundan alıp bir diğer file bekçisi Mathew Ryan'ı oyuna dahil etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör