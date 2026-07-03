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Giriş Tarihi: 3.07.2026 09:08

Portekiz'de Diogo Jota unutulmadı!

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek üst tura yükselen Portekiz, geçtiğimiz sene geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota'yı unutmadı.

DHA
Portekiz’de Diogo Jota unutulmadı!
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FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Portekiz ile Hırvatistan Toronto Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Norveç Futbol Federsayonu'ndan Espen Eskas düdük çaldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın 53'üncü dakikasında Perisic, Hırvatistan'ı öne geçirdi: 0-1. Bu gole 68'inci dakikada Ronaldo'nun penaltı golüyle cevap veren Portekiz, 90+4'üncü dakikada Gonçalo Ramos'un kafa golüyle öne geçti.

RAKİP İSPANYA

Hırvatistan'ın 90+13'üncü dakikada Gvardiol ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı ve Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Portekiz son 16 turunda İspanya ile karşı karşıya gelecek.

DIOGO JOTA UNUTULMADI

Geçtiğimiz sene geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Portekiz futbolcu Diogo Jota, Hırvatistan karşılaşması öncesinde unutulmadı. Portekizli futbolcular ve teknik ekip, karşılaşmanın ardından 21 numaralı formayla poz verdi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GONÇALO RAMOS #RONALDO #DİOGO JOTA #HIRVATİSTAN #PORTEKİZ

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Portekiz'de Diogo Jota unutulmadı!
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