Real Madrid’den Enzo Fernandez açıklaması!

Real Madrid, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Enzo Fernandez'i transfer etmek istedikleri yönünde çıkan haberlere dair bir açıklama yayımladı.

Eflatun-beyazlılardan yapılan açıklamada, Arjantinli yıldızın transferi için doğrudan ya da dolaylı hiçbir girişimde bulunulmadığı ifade edildi.

"GİRİŞİMDE BULUNULMAMIŞTIR"

Açıklamada, "Kulübümüz, Enzo Fernandez'in transferi için doğrudan veya dolaylı herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Ayrıca bu transferi gerçekleştirme yönünde herhangi bir niyetimiz de yoktur." denildi.

140 MİLYON EURO'LUK TALEP

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea'nin Enzo Fernandez için 140 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmemesi nedeniyle transfer rafa kalktı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör