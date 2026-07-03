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Giriş Tarihi: 3.07.2026 10:00

Riyad Mahrez'den Dünya Kupası maçı sonrası flaş karar

Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

AA
Riyad Mahrez’den Dünya Kupası maçı sonrası flaş karar
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Tecrübeli futbolcu, Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre'ye elendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, "Milli takımla son maçımı oynadım. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Hatalar yüzünden iki gol yedik. Bu seviyede bedelini ödüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Orta sahada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nda forma giydiği 119 maçta 40 gol kaydetti.

Dünya Kupası'nda J Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Cezayir, son 32 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Riyad Mahrez'den Dünya Kupası maçı sonrası flaş karar
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