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Giriş Tarihi: 3.07.2026 21:16 Son Güncelleme: 3.07.2026 21:23

Samsunspor, Bilal Bayazit’i kadrosuna kattı!

Samsunspor, Kayserispor’dan ayrılan Bilal Bayazit ile anlaşma sağladı.

Samsunspor, Bilal Bayazit’i kadrosuna kattı!
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, son olarak Kayserispor forması giyen Bilal Bayazit'i renklerine bağladı.

Samsunspor, Bilal Bayazit transferini resmen açıkladı.

Kırmızı-beyazlılar, Bilal Bayazit ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, daha önce Vitesse Arnhem ve Kayserispor formalarını giyen kaleci Bilal Bayazıt ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Hollanda'da başlayan Bilal Bayazıt, Vitesse Arnhem altyapısında yetişti. Altyapı kariyerinin ardından Vitesse Arnhem'de profesyonel futbol kariyerine adım atan başarılı kaleci, 2021-2022 sezonunda Kayserispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Vitesse Arnhem ve Kayserispor formalarıyla önemli tecrübeler edinen Bilal Bayazıt'ın, kırmızı-beyazlı armamız altında önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #SAMSUNSPOR

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Samsunspor, Bilal Bayazit’i kadrosuna kattı!
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