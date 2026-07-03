Son dakika haberi: Fenerbahçe, Nathan Ake transferini açıkladı!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Nathan Ake'yi renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı stoper ile anlaşmayı varıldığını ve sözleşme imzalandığını açıkladı.
Nathan Ake'nin izin sürecinin ardından Avusturya kampında takıma dahil olacağı belirtildi.
31 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Manchester City'de 32 maçta forma giydi ve 1644 dakika sahada kaldı.
Nathan Ake'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
ADO Den Haag'da futbola başlayan Nathan Ake daha sonra Feyenoord, Chelsea, Reading, Watford ve Bournemouth formaları giydi.
Manchester City, 2020-2021 sezonu başında Nathan Ake transferi için 45 milyon 300 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.
31 yaşındaki Nathan Ake, Hollanda Milli Takımı'nda 62 kez süre aldı. Nathan Ake, milli forma altında rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
Nathan Ake stoperin yanı sıra sol bek bölgesinde de forma giyebiliyor.
Fenerbahçe'den yapılan transfer açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır."