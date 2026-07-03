Son dakika haberi: Fenerbahçe, Nathan Ake transferini açıkladı!

Manchester City, 2020-2021 sezonu başında Nathan Ake transferi için 45 milyon 300 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.

31 yaşındaki Nathan Ake, Hollanda Milli Takımı'nda 62 kez süre aldı. Nathan Ake, milli forma altında rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Nathan Ake stoperin yanı sıra sol bek bölgesinde de forma giyebiliyor.