TFF’den yeni oyun kuralları açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarına ilişkin 2026-27 sezonu öncesinde kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci planlandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarına ilişkin uygulama esasları, UEFA tarafından üye federasyonlara ve uluslararası görev alacak hakemlere resmi olarak iletildi.

MHK, Avrupa'daki diğer ulusal federasyonlarla uyumlu bir şekilde, 2026-27 sezonu öncesinde yeni oyun kurallarının doğru ve ortak bir anlayışla uygulanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı eğitim ve bilgilendirme süreci planladı.