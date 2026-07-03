Victor Osimhen’in yanına Marmoush

Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz sezonun devre arasında Manchester City'den Omar Marmoush
için adım attığı ancak olumsuz geri dönüş aldığı ortaya çıkmıştı. Ancak İngiliz kulübünde planlar değişti. Yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın gelişi ile birlikte Mısırlı oyuncuya yol göründü.
G.Saray cephesi ise 27 yaşındaki futbolcu için yeniden nabız yoklamaya başladı. Piyasa değeri 50 milyon Euro olan ve kulübü ile 3 sezon daha kontratı kalan oyuncu için sarı-kırmızılılar ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile masaya oturmak istiyor.