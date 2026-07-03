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Giriş Tarihi: 3.07.2026

Victor Osimhen'in yanına Marmoush

Cimbom, geçen sezon da istediği Mısırlı forvet için yeniden devrede

Victor Osimhen’in yanına Marmoush
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Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz sezonun devre arasında Manchester City'den Omar Marmoush için adım attığı ancak olumsuz geri dönüş aldığı ortaya çıkmıştı. Ancak İngiliz kulübünde planlar değişti. Yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın gelişi ile birlikte Mısırlı oyuncuya yol göründü. G.Saray cephesi ise 27 yaşındaki futbolcu için yeniden nabız yoklamaya başladı. Piyasa değeri 50 milyon Euro olan ve kulübü ile 3 sezon daha kontratı kalan oyuncu için sarı-kırmızılılar ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile masaya oturmak istiyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#VİCTOR OSİMHEN #OMAR MARMOUSH

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Victor Osimhen'in yanına Marmoush
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