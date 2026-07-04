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Giriş Tarihi: 4.07.2026 19:09

Amedspor, Burak Bozan'ı transfer etti!

Amedspor, son olarak Gaziantep FK forması giyen Burak Bozan ile anlaşma sağladı.

DHA
Amedspor, Burak Bozan’ı transfer etti!
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Süper Lig ekiplerinden Amedspor, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mustafa Burak Bozan'a kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AMEDSPOR #SÜPER LİG #TRANSFER

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Amedspor, Burak Bozan'ı transfer etti!
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