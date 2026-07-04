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Giriş Tarihi: 4.07.2026 16:15

Barcelona'dan Marc Casado için karar! Beşiktaş ilgileniyordu...

İspanya LaLiga devi Barcelona, transferde adı Beşiktaş'la da anılan Marc Casado için Barcelona kararını verdi.

Barcelona’dan Marc Casado için karar! Beşiktaş ilgileniyordu...
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Barcelona, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Casado ile ayrılık kararı aldı.

Marca'da yer alan habere göre kulüp, oyuncunun menajerine kulüp bulmasını söyledi. Haberde, İspanyol orta saha için Al Hilal ile Milan'ın ciddi şekilde devreye olduğu ancak en iyi teklifi Suudi ekibinin yaptığı ifade edildi.

İspanyol futbolcunun ise Arabistan temsilcisine transferi konusunda kararı vermediği belirtilirken, Barcelona tarafının 30 milyon Euro bonservis beklentisinde olduğu yazıldı.

Geçtiğimiz sezon Katalan ekibinde 34 maçta forma giyen Casado, 1 asist yaptı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MİLAN #AL HİLAL #BEŞİKTAŞ #İSPANYA LALİGA #BARCELONA

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Barcelona'dan Marc Casado için karar! Beşiktaş ilgileniyordu...
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