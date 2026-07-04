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Giriş Tarihi: 4.07.2026 18:02

Başakşehir, Eldor Shomurodov'un bonservisini aldı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Eldor Shomurodov'un sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

DHA
Başakşehir, Eldor Shomurodov’un bonservisini aldı!
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Başakşehir, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Özbek milli futbolcu Eldor Shomurodov'un sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Shomurodov'un sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girdiği ve Özbek futbolcunun iki yıllık sözleşmesinin yürürlüğe girdiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadromuza kattığımız Eldor Shomurodov'un sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmıştır. Özbek milli futbolcumuzun satın alma opsiyonunda yer alan iki yıllık sözleşmesi devreye girmiştir. Eldor Shomurodov'a turuncu-lacivert formamız altında başarılarının devamını diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #BAŞAKŞEHİR #ELDOR SHOMURODOV

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Başakşehir, Eldor Shomurodov'un bonservisini aldı!
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