Beşiktaş, İlhan Fakılı’yı kadrosuna katıyor!

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Clermont'tan İlhan Fakılı'nın transferi konusunda geri sayıma geçti.
Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Fransız ekibi ile anlaşmaya vardı.
İlhan Fakılı'nın Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İlhan Fakılı'nın bu gece 23.05'te İstanbul'a geleceği belirtildi.
İlhan Fakılı'nın güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro olarak gösteriliyor.
Genç futbolcu, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.