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Giriş Tarihi: 4.07.2026 17:58

Beşiktaş, İlhan Fakılı’yı kadrosuna katıyor!

Beşiktaş, Clermont forması giyen İlhan Fakılı transferi konusunda anlaşma sağladı.

Beşiktaş, İlhan Fakılı’yı kadrosuna katıyor!
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Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Clermont'tan İlhan Fakılı'nın transferi konusunda geri sayıma geçti.

Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Fransız ekibi ile anlaşmaya vardı.

İlhan Fakılı'nın Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İlhan Fakılı'nın bu gece 23.05'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

İlhan Fakılı'nın güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro olarak gösteriliyor.

Genç futbolcu, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO

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Beşiktaş, İlhan Fakılı’yı kadrosuna katıyor!
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