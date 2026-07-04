Beşiktaş, İlhan Fakılı’yı kadrosuna katıyor!

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İlhan Fakılı'nın bu gece 23.05'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

İlhan Fakılı'nın güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro olarak gösteriliyor.

Genç futbolcu, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.

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