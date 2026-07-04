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Giriş Tarihi: 4.07.2026 20:38

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlarla sürdürdü.

AA
Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovakya'da günü çift antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, kamp yaptığı otelde akşam saatlerinde salonda çalıştı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenman, kuvvetlendirme çalışmasının ardından fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın ikinci hazırlık karşılaşmasında Macaristan ekibi MTE 1904 KFT ile karşılaşacak. MTE 1904 Sporttelep'te oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!
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