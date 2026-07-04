Besmeleyle gelen rekor

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda Portekiz'in Hırvatistan'ı 2-1 yendiği maçta yeni rekorlara imza attı. Kariyerini 3 yıldır Suudi Arabistan'dın Al-Nassr Kulübü'nde sürdüren yıldız futbolcu, Portekiz'in kazandığı penaltıyı kullanırken "Bismillah" çekti ve ağları sarsarak skoru 1-1'e getirdi. Ronaldo bu maçla birlikte Dünya Kupası grup aşaması sonrası eleme turlarında forma giyen (41 yıl 147 gün) ve gol atan en yaşlı futbolcu ünvanlarını aldı. Ayrıca bu aşamadaki ilk golünü kaydetti. Milli takım kariyerindeki gol sayısını 146'ya çıkarıp ilk sıradaki yerini pekiştiren CR7, Portekiz'in Dünya Kupası'nda bulduğu gollerin yüzde 16'sına tek başına imza attı. Bunun yanı sıra ülkesi adına M.United'da attığından (146'ya 145) daha fazla gol üretti.

1000 HEDEFİNE SON 24 GOL

RONALDO, kariyeri boyunca birçok ilki gerçekleştirdi ve çok sayıda başarı yaşadı. Ancak 1000 gole ulaşması onu futbolcular arasında eşsiz bir yere yerleştirecek. 1326. maçına Hırvatistan karşısında çıkan ve ağları 976. kez havalandıran Portekizli süper starın, büyük hedefine 24 gol kaldı. Şu ana kadar maç başına 0.74 ortalamayla devam ediyor.