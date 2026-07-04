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Giriş Tarihi: 5.07.2026 00:47

Bursaspor, Ahmet Said Kıvanç'ı transfer etti!

Bursaspor, son olarak Çorum FK forması giyen Ahmet Said Kıvanç ile anlaşma sağladı.

İHA
Bursaspor, Ahmet Said Kıvanç’ı transfer etti!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yerli rotasyonuna bir takviye daha yaptı. Yeşil-beyazlı yönetim, sağ bek Hüseyin Maldar hamlesinin ardından kaleci bölgesindeki boşluğu da 1. Lig patentli bir isimle doldurdu. Transfer komitesi, Ahmet Said Kıvanç transferini resmiyete döktü.

Geçtiğimiz sezon Çorum FK kadrosunda yer alan 28 yaşındaki deneyimli eldiven ile her konuda anlaşma sağlayan yeşil-beyazlı kurmaylar, transferi kulübün resmi kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ilan etti.

Yapılan paylaşımda tecrübeli kaleciye "Ailemize hoş geldin" mesajı iletildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BURSASPOR #ÇORUM FK

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Bursaspor, Ahmet Said Kıvanç'ı transfer etti!
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