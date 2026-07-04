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Giriş Tarihi: 4.07.2026 20:20

Bursaspor, Shakhtar Donetsk ile özel maçta karşılaşacak!

1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon öncesi özel maçta Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

DHA
Bursaspor, Shakhtar Donetsk ile özel maçta karşılaşacak!
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna'nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk'i Bursa'da ağırlayacak. Karşılaşma, 26 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, taraftarların merakla beklediği bilet organizasyonu hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Çelik, stadyumu tamamen doldurmayı hedefledikleri bu özel karşılaşma için biletleme sisteminde taraftarı sevindirecek adımlar atılacağını belirtti.

Organizasyonun hayata geçmesinde Arda Turan'ın büyük payı olduğunu vurgulayan ve bilet satış stratejisini açıklayan başkan Enes Çelik, "Bu prestijli hazırlık maçının gerçekleşmesinde gösterdiği büyük gayretlerden dolayı sevgili Arda Turan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Maç biletlerinin satışı noktasında sadece kombine sahiplerine değil, kulübümüzün değerli kongre üyelerine ve dijital yapılanmamızın parçası olan BS Plus üyelerimize de öncelik hakkı tanınması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Gerekli teknik altyapının oluşturulması adına yetkililerle görüşeceğimizi belirtmek istiyorum. Tekrardan camiamıza hayırlı olsun, hep birlikte tribünde çok güzel bir gece yaşayacağız."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BURSASPOR #SHAKHTAR DONETSK #ARDA TURAN #ENES ÇELİK

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Bursaspor, Shakhtar Donetsk ile özel maçta karşılaşacak!
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