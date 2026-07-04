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Giriş Tarihi: 4.07.2026 13:09

Coventry transferde Dennis için Göztepe ile masada

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferin en hareketli takımlarından biri olan Göztepe'nin Nijeryalı orta saha Anthony Dennis transferi için İngiliz ekibi Coventry City ile görüşmelere resmen başladı.

DHA
Coventry transferde Dennis için Göztepe ile masada
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Trabzonspor'un da listesinde yer alan 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil etmeyi planlayan Coventry City yöneticilerinin Londra'da başkan Rasmus Ankersen ile bir araya geldiği belirtildi.

Geçen sezon Championship'te şampiyon olup Premier Lig'e adını yazdıran Coventry'nin, Ankersen'e Dennis için 4 milyon euro + bonuslar şeklinde bir teklif sunduğu kaydedildi. Göztepe yönetiminin ise fiyatı biraz daha yukarı çekmek istediği, tarafların kısa zamanda bir kez daha masaya oturacağı bildirildi. Sport Republic şirketinin Dennis'ten 6-7 milyon euro gelir beklediği kaydedildi. Orta sahaya Alex Matos'u transfer eden sarı-kırmızılıların Dennis'i satmasına kesin gözüyle bakılırken, Trabzonspor'un da yeni bir teklifle Göztepe'nin kapısını çalması bekleniyor.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Coventry transferde Dennis için Göztepe ile masada
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