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Giriş Tarihi: 4.07.2026 22:04

Fas, 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finalde! Kanada veda etti

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile Kanada karşı karşıya geldi. Fas, Kanada’yı 3-0’la geçti ve çeyrek final biletini kaptı.

Fas, 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finalde! Kanada veda etti
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Kanada, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile kozlarını paylaştı. Müsabaka Houston Stadyumu'nda oynandı.

Mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. Fas, Kanada karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fas'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 82. dakikalarda Azzedine Ounahi ile 90+8. dakikada Soufiane Rahimi kaydetti.

Bu sonucun ardından Fas, 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada ise organizasyona son 16 turunda veda etti.

Fas'ın 2026 Dünya Kupası çeyrek final aşamasındaki rakibi Paraguay – Fransa eşleşmesinin galibi olacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FAS #KANADA #2026 DÜNYA KUPASI

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Fas, 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finalde! Kanada veda etti
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