Fenerbahçe, Galatasaray’dan Yiğit Çolak’ı transfer etti!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Futbol Akademi projesiyle öz kaynak yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Kulübümüz, yarının Fenerbahçe'sini bugünden inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Galatasaray Futbol Akademisi'nin 2008 doğumlu oyuncusu Yiğit Çolak ile sözleşme imzalanmıştır. Genç futbolcumuz, 2026-2027 sezonundan itibaren U19 Takımımızın formasını giyecektir. Yiğit Çolak'a 'Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, Çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz."

18 yaşındaki Yiğit Çolak, geçtiğimiz sezon Galatasaray altyapısında 28 maça çıktı ve 1232 dakika sahada kaldı.

Yiğit Çolak, sarı-kırmızılı formayla geride kalan sezonda 1 gol atma başarısı gösterdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör