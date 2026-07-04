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Giriş Tarihi: 4.07.2026 08:47

Fenerbahçe’de sırada golcü var! Transfer görüşmeleri hızlandı...

Stopere Manchester City'den takviye yapan Fenerbahçe'nin sıradaki hedefi golcü transferi. Sarı-lacivertli takım, üst düzey isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de sırada golcü var! Transfer görüşmeleri hızlandı...
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Savunmaya Nathan Ake'yi transfer eden Fenerbahçe, santrfor transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan uzun süredir temasların devam ettiği Serhou Guirassy için çalışan yönetim, diğer yandan Aston Villa'da forma giyen Ollie Watkins için görüşmelerini hızlandırmış durumda.

Ayrıca Fiorentina'da top koşturan İtalyan golcü Moise Kean de listeye dahil edildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda araştırmalarını sürdüren yönetimin, 26 yaşındaki santrforun durumu ve mali şartlarını sorduğu öğrenildi.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#MANCHESTER CİTY #ASTON VİLLA

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Fenerbahçe’de sırada golcü var! Transfer görüşmeleri hızlandı...
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