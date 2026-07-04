Gençlerbirliği yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti!

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik heyet, futbolcular ve A takım personeli sağlık kontrollerinden geçti. Gerçekleştirilen kontrollerde, oyuncuların ve teknik ekibin yeni sezon öncesindeki güncel sağlık durumları değerlendirildi.

Uzman hekimler gözetiminde yapılan kontroller kapsamında ilk olarak kapsamlı kan tahlilleri gerçekleştirildi. Daha sonra futbolcular ve teknik heyete kardiyoloji muayenesi, akciğer fonksiyon testleri, kardiyak incelemeler ile radyolojik görüntülemeler uygulandı.

Sağlık taramalarının tamamlanmasının ardından kırmızı-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarını planlanan program doğrultusunda sürdürecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör