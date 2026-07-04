Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti!
Giriş Tarihi: 4.07.2026 14:41

Gençlerbirliği yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti!

Yeni sezon hazırlıklarına Ankara'da başlayan Gençlerbirliği'nde teknik heyet, futbolcular ve A takım personeli rutin sağlık kontrollerini tamamladı.

İHA
Gençlerbirliği yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti!
  • ABONE OL

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik heyet, futbolcular ve A takım personeli sağlık kontrollerinden geçti. Gerçekleştirilen kontrollerde, oyuncuların ve teknik ekibin yeni sezon öncesindeki güncel sağlık durumları değerlendirildi.

Uzman hekimler gözetiminde yapılan kontroller kapsamında ilk olarak kapsamlı kan tahlilleri gerçekleştirildi. Daha sonra futbolcular ve teknik heyete kardiyoloji muayenesi, akciğer fonksiyon testleri, kardiyak incelemeler ile radyolojik görüntülemeler uygulandı.

Sağlık taramalarının tamamlanmasının ardından kırmızı-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarını planlanan program doğrultusunda sürdürecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #GENÇLERBİRLİĞİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA