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Giriş Tarihi: 4.07.2026 17:17

Mardin 1969 Spor, Eray Korkmaz'ı transfer etti!

Mardin 1969 Spor, Rizespor forması giyen Eray Korkmaz'ı renklerine bağladı.

AA
Mardin 1969 Spor, Eray Korkmaz’ı transfer etti!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 23 yaşındaki defans oyuncusu Eray Korkmaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eray Korkmaz'ın tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Eray Korkmaz ve Çaykur Rizespor ile 1 yıllığına kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARDİN 1969 SPOR #RİZESPOR

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Mardin 1969 Spor, Eray Korkmaz'ı transfer etti!
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